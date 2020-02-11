工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業（4580）元月適逢農曆年，工作天數減少，致使元月合併營收降至2.14億元，年減9.11％。捷流閥業表示，大陸蘇州廠已於10日復工。第一季雖適逢農曆新年、大陸又延長復工時間，工作天數較少，將影響整體營收表現。

捷流閥業表示，捷流閥業擁有多元領域工程技術之整合能力，有效滿足客戶廠務規劃及提供高品質的專業製程閥門系統解決方案，元月營收雖受到工作天數較少，影響閥門產品出貨表現。受惠於石化業定期閥門產品的更換需求及全球環保意識抬頭，國際海事組織(IMO)強化環保法規規範，包括推動壓艙水處理系統及限硫排放公約等，近年，中美貿易戰、地緣政治衝突等因素，製造業風險意識提升而帶動台灣、東南亞地區新廠擴建、產能擴增需求提升，挹注捷流閥業工業閥門產品接單環境。

捷流閥業指出，大陸蘇州廠已於10日經當地主管機關核准復工，除本地員工外，來自大陸各省及台灣等外地員工都會遵循當地政府規範，進行14天自主隔離後陸續返回崗位，公司則會同步調配當地員工完成加工鑄件生產與協調供應廠商零部件出貨。

捷流閥業指出，捷流閥業在中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等地都有生產基地，閥門產品研發及生產製造以台灣地區為主。台灣地區生產基地營收比重約八成水準，可採取彈性調配生產出貨並提升台灣土城一、二廠產能以因應客戶訂單需求。

捷流閥業指出，第一季適逢農曆新年、中國延長復工期間工作天數較少，影響整體營收表現，捷流閥業營運重心放在持續擴大全球市占率穩步提升，拓展中國大陸及美國等地石化、船舶業訂單需求、以及工程業受惠廠商加速分散生產基地需求熱絡，有助於進一步推升整體接單動能。同時持續投入閥門產品技術研發、優化生產製造流程提升自動化生產比重、以及桃園觀音鑄造廠逐步步入量產，有助於穩定鑄件供應來源，發揮垂直整合效益，創造集團未來整體營運良好成長力道。

(工商 )