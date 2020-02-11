「悠遊自在繪臺北」榮獲特優獎。（光華高中提供／曹婷婷台南傳真）

再奪燈王美名！2020年台灣燈會高中職組燈王「喜從天降」、特優「快樂天堂」，均為來自台南市光華高中的作品，這也是該校第7年拿下台灣燈會燈王殊榮。台北燈節則以「數一數我有多幸福-祝您鼠年幸福滿滿」蟬聯大型主題燈座類高中職組第十年首獎的殊榮。此外，光華附設國中部一鳴驚人，以「悠遊自在繪臺北」榮獲特優。

光華高中在眾多競賽隊伍中，以「團隊傳承」持續累積歷年佳績，打出漂亮的全壘打，成為今年「鼠」一「鼠」二的大贏家。今年作品以鼠年生肖為主題，學生發揮創意做出各種趣味討喜的小老鼠，俏皮模樣一掃過往對老鼠唯恐而不及的印象。作品結合傳統工藝、學校發展特色、機械動力等創意，發展多元與互動成果。

多媒體設計科許馨尹主任表示，台灣燈會高中職組燈王「喜從天降」獲得專業評語是「在造型上雙鼠相背，姿態活靈活現，動物造型分割成細緻立體面，整體畫面精緻且趣味十足」，可見課程結合人才培育將「動漫國際特色班」人物創作、「多媒體設計科」複合媒材運用、「室內設計學程」的立體模型能力，組成15人團隊合作，讓學習發揮最大成效。

這次花燈競圖脫穎而出的彩色圖稿，是由獲得全國商業類技藝競賽「電腦繪圖」金手獎林于琳、「商業廣告」全國團體１２名的選手楊旎瑄、吳鈺婷聯手設計，描繪生肖「鼠」機智靈巧和福財雙全的俏皮。再由國際動漫班畢業校友運用在校期間對人物骨架的訓練，協助三年級學弟妹完成骨架，一、二年級結合色彩配色的概念，操作貼布、配線與燈光的擺置，共同完成大型主題花燈。

燈藝大師同時也是光華多媒體設計科教師王耀騰表示，透過花燈創作來展現民俗文化薪傳教育的成果，刻不容緩，希望下一世代能在課程學習和在地文化體驗中，保有學藝傳承的美學精髓。

(中時 )