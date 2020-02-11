百貨聯名卡易主再添一樁，玉山銀行從中國信託手中，搶下宜蘭最大百貨公司蘭城新月廣場攜手合作發行「玉山蘭城新月聯名卡」，提供民眾更豐富、多元的消費選擇，更不惜端出蘭城晶英酒店的櫻桃鴨，保證不再「一鴨難求」。

「玉山蘭城新月聯名卡」即日起開放申請，提供蘭城新月廣場停車優惠最多5小時免費、購物及餐飲折扣最高7折起、新月豪華影城VIP優惠價，同時也可享蘭城晶英酒店訂房享平日91折／假日92折及「一鴨難求」的紅樓中餐廳櫻桃鴨優先保留席等多元的專屬優惠，希望來到宜蘭遊玩或渡假的旅客，都能夠在蘭城新月廣場，享受更美好與精緻的住宿或消費體驗。

玉山銀行資深副總經理林榮華表示，玉山信用卡持續提供便利與多元支付的服務，並攜手優質夥伴共同發行聯名卡，滿足不同地區顧客的需求。蘭城新月廣場是宜蘭地區最重要的購物商場，結合蘭城晶英酒店、新月豪華影城等百貨購物及娛樂場館，打造複合式商業空間，豐富的商品種類讓顧客一站式購足。此次與蘭城新月廣場合作，希望能結合雙方首選品牌及服務的優勢，提供顧客尊榮的用卡體驗，建立更豐富的消費生活圈。

為慶祝新卡上市，特別推出早鳥優惠活動，即日起至2020年3月31日首次透過「e指辦卡」申辦玉山「玉山蘭城新月聯名卡」，核卡後45天內，新增一般消費單筆滿999元(含)以上，新戶可獲得「400元刷卡金」或「新月豪華影城電影票兩張」，舊戶可獲得「200元刷卡金」或「新月豪華影城電影票一張」好禮二選一，並額外加贈200元刷卡金。

(中時 )