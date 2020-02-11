據文化部統計，2019年全年，台灣約有3.5萬本新書發表，雖較2018年少了約4,000本，但同年上半年，26.3%消費者曾購買了紙本圖書，並以500至1,000元最多、3,000元次多；而電子書也受到3.9%的消費者青睞，均較前年增加；每年都熱鬧舉行的台北國際書展，今年雖因新冠肺炎疫情延至五月舉行，然而，受防疫期間民眾減少外出影響，消費者閱讀習慣與網路購書風氣不降反升。

台灣樂天市場調查發現，樂天書城近期的平均訂單數仍較2019年高出20%，單價高於500至1,000元的商品，占所有訂單中的六成，較去年成長30%；可見民眾對於採購紙本書籍，仍有相當高的意願。同時，樂天市場也發現，新年期間，民眾對讀物的採購方向十分多元，其中，心理勵志類別最受歡迎，占全店總訂單的36%，而文學、自然科普等類別則分別占28%與23%。

另外，樂天市場特別從站上排行榜與人氣讀物中，再精選出Top 10必讀好書，讓大家防疫也能浸書香之中。為響應大眾優良閱讀風氣，樂天kobo將提供每位新註冊會員100元的購書金，並可在2月29日前與「全球注意、韓流過境」書展活動中單本85折起的超值優惠搭配使用哦！

《Kobe自傳 ─ 曼巴精神》

即便離開了籃球場，Kobe Bryant仍是當代的超級巨星之一，本書為Kobe親自撰寫，揭開他內心的最深處。讀者會看到他如何研究對手、如何將熱情轉化為紮實苦練、以及如何在不利的傷勢中持續傑出。不論是否為籃球迷，本書皆堪稱為一代傳奇的不朽見證，2020再度售磬，現正預購中！

《總覺得自己沒那麼好？：一位實習醫師的冒牌者症候群實錄》

你是否在受稱讚時，總覺得自己不如別人說得那麼好？你是否覺得自己的成就，都是因為運氣好？你是否總是自我懷疑、自我批判？總是很沒有安全感？別擔心，你只是被「冒牌者症候群」纏上了！法國心理學雜誌《大腦與心理》、法國重要人文刊物《哲學月刊》選書，新年要有更堅強的心態！

《小熊維尼的幸福魔法書》

韓國上市半年熱銷超過60萬本，本書通過展現小熊維尼的人生觀，藉由淺顯易讀的文字和精美的情境插圖，將帶領我們邁向全新的世界，閱讀維尼用輕柔口吻傳達的訊息，感受維尼身上的幸福氣息，也許我們的今天也會變得更清朗。

《你的善良必須有點鋒芒：36則讓你有態度、不委曲，深諳世故卻不世故的世道智慧》

善良不該等同妥協或吃虧，缺乏標準的善良會為難自己，又慣縱了他人。本書收錄36段人生場景，層層剝開隱藏在內心深處的心理與生活真相。讓我們看穿人際的困境，重拾力量，找到適切的出口。

《如果這樣，會怎樣？胡思亂想的搞怪趣問正經認真的科學妙答》

廣受歡迎的網站作者蘭德爾 ‧ 門羅，隆重為大家解答匪夷所思的又天馬行空的怪問題，只要以邏輯推理、數學、物理、化學、生物及天文知識思考，所有問題，都會成為讓大腦開竅的好問題！

《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》

這是一本僅用了不到五百頁的篇幅，不需填塞一堆令人暈頭轉向的年份、人名、地名、稱號，就能涵蓋了人類如何崛起、如何被農作物綁架，乃至影響現代生活甚巨的資本主義、一神教、自由人文主義、基因工程等重大脈絡的曠世巨作，讓你生動的品味歷史中最關鍵、也最有趣的部分！

《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》

霍金辭世至今將屆兩年，在這本全球矚目的霍金遺作裡，提出了關於人類文明如何延續的十個大哉問，並且清晰地解釋了霍金的見解，而霍金與漸凍人症搏鬥數十年，一生幽默、樂觀奮鬥、永不放棄的精神，也成為霍金在這本書中留給人類的寶貴遺產。

《巨科技：解碼未來三十年的科技社會大趨勢》

《經濟學人》集結二十位第一流的專家，對未來三十年的科技走向與社會變遷做出大膽預言，並探討了人工智慧、機器人、大數據興起後的倫理問題。這是一本充滿洞察力和啟發性的巨作，謹獻給願意接受挑戰的未來人才。

《82年生的金智英》

是什麼樣的作品在翻拍後會成為爆紅電視劇？這本書宛如人生現場直播，述說韓國女性在社會中感受到的一連串恐懼、疲憊、錯愕、驚嚇、混亂與挫折。透過女主角金智英的人生具體探討了社會對女性的不公與偏見，假期必讀好書！

《教父》

版多年的中文版終於在以全新譯稿詮釋後再度登場，並且特邀插畫家重現電影經典場景，使文字與影像結合，閱讀無隔閡。同時，附錄專文詳細介紹了《教父》小說及電影創作背後故事。讓你深刻體驗這一個關於罪惡、關於資本主義的移民史詩。

(中時電子報)