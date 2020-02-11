對於菲律賓把台灣畫入一中，禁止台灣旅客入境，前國民黨主席朱立倫表示，菲律賓有這種作法，我們必須強力、積極的反應，朝野也要一致要求政府有積極作為，外交單位也要趕快協助國人以及民航單位，另也要向國人致歉，造成這麼多國人不便，這是外交單位在資訊掌握有所落差。

朱立倫下午接受媒體訪問，對於菲國禁止台灣旅客入境一事表示，全民都非常不滿，表達最嚴重抗議，朝野的力量應該一致要求政府要有積極作為，至少外交及交通觀光單位要一致動起來；他相信台灣對菲律賓還有非常多籌碼，為什麼其他東協國家目前仍支持我國的旅遊政策，菲律賓有這種作法，我們必須強力、積極的反應。

媒體詢問是否建議取消菲律賓免簽？朱立倫說，應由中央把所有籌碼統籌考量，一步步來作，因為菲國好像變化也很大，從昨天一變再變，他希望駐菲代表、外交部及交通主管觀光單位能有所作為。

至於外交部資訊是否太慢，以致國人到飛到菲國在海關受困。朱立倫說，的確如此，外交單位現在要趕快協助國人以及民航單位，另也要向國人致歉，造成這麼多國人不便，這也是外交單位在資訊掌握有所落差。

媒體也詢問中常委選舉傳出私下請客的情況，朱立倫強調，這次黨主席補選、中常委選舉，絕對不能發生任何送禮請客的事件，對國民黨來講，目前是最需要反省、改革的時刻，如果有請客的作為，不但不容許，而且應要嚴格黨紀處分，讓選舉乾乾淨淨、平和圓滿完成。

(中時 )