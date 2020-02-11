侯友宜今天與板橋區的里長們舉行座談會。（王揚傑攝）

侯友宜今天與板橋區的里長們舉行座談會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜持續走訪新北各行政區，率各局處官員與各地里長面對面進行座談，今（11）日在板橋區連續舉辦兩場，板橋區的126位里長發言踴躍，把握機會向市長反映里內大小事，侯友宜也承諾每件事都會打拚去做，「做一天，認真一天」。

面對新冠肺炎疫情，有里長提問，里長算不算第一線防疫人員？為何沒發給里長口罩？民政局說明，里長屬第一線防疫人員，但是否分配給每位里長口罩，需再評估。

侯友宜則補充，板橋區目前有200多人居家檢疫，里長如要居家訪視就必須要給，但是像他昨天在石門區，有的里長里內沒有1個人須居家檢疫，所以口罩的分配要視地區、視狀況，彈性運用，這部分還會再檢討。

另有里長反映，他的里內有民眾打電話向他抱怨，里長都沒來探視，但他根本不知這位里民已在居家檢疫，是否聯繫上出問題？

對此板橋區公所表示，據了解，該位民眾是經由1922防疫專線告知里長會居家訪視，但板橋區公所的作法是由公所里幹事負責與居家檢疫者聯繫，協助民眾生活上的需求，如果真的人力不足，才會請求里長幫忙，所以並沒有直接通知里長。

會後侯友宜表示，開會前他就嚴格要求各局處同仁，一定要準備好了再來開會，對里長提出的問題要具體回答，做不好大家再提出來檢討，也不是開一次會就夠了，遇到他隨時都可以講，抱怨也沒關係，他請里長們放心，每件事市府都會打拚去做，「做一天，認真一天」。

(中時 )