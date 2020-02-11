新冠肺炎疫情蔓延，造成人心惶惶，衛福部台東醫院心理諮商師周牛莒光表示，台東地廣人稀，不像都會區人口密集，來台東自然可放鬆心情，沒有焦慮就睡得好，人體的免疫力就可提高，具有先天上的防疫優勢。

周牛莒光說，新冠肺炎造成許多民眾焦慮不安，台東比較空曠，人與人的接觸不像都會區那麼密集，就是台東先天上優勢，對於以都會區為觀點的諸多媒體報導，台東的民眾不必太過緊張，只要心情不焦慮，晚上就睡得著，有了充足睡眠，加上適度運動，人體免疫力就會提高。

帶領營隊到偏鄉服務的台藝大通識中心副教授葛傳宇，在營隊結束後決定多待幾天，他說，回到台北，連出門搭捷運都要戴口罩，這幾天跟妻子在台東到處遊山玩水，不用跟人群接觸，讓他覺得在台東，比回到人煙稠密的台北更安全，這就是個防疫的概念。

縣長饒慶鈴說，旅客到台東，接觸到的是從太平洋來最新鮮的風，加上泡溫泉、喝紅烏龍、吸收芬多精，都可以達到放鬆、紓壓的效果，此外，縣府在防疫措施方面也盡可能做到最好，歡迎來台東「清心養肺」。

台東因為地廣人稀，成為防疫度假的的好地方，因此不少台東的旅宿業者逆勢操作，推出優惠專案，台東縣觀光協會理事長，也是鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，這段期間台東的住房率有上升的趨勢，她強調，由於10幾年前SARS的經驗，台東許多飯店的空調都是獨立管線，不會造成交叉感染。

(中時 )