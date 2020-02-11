2020台灣燈會全國競賽花燈，在台中市后里花博森林園區-花燈競賽燈區璀璨登場，法務部矯正署各矯正機關計有104件大型創意花燈參賽，在全國所有598件花燈參賽競賽作品中，即佔17.39％；台中監獄創作的「鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來」花燈，勇奪全國花燈競賽機關團體組「燈王」殊榮。
矯正機關的104件參賽花燈作品，皆由收容人自行製作，從發想、構圖、骨架、包膜、彩繪，從無到有親手完成，顯示在矯正機關內充分運用時間與資源學習團隊合作，製作出一座座璀璨亮麗創意花燈，彰顯矯正機關對於收容人教化、技能訓練的用心。
教育局指出，自民國85年起矯正機關每年均參加台灣燈會全國花燈競賽，至108年已獲11座機關團體組「燈王」殊榮。今年由台中監獄創作的「鳳凰展翅平安到‧牡丹盛開吉祥來」花燈作品，在眾多競爭者中脫穎而出，勇奪2020台灣燈會全國花燈競賽-機關團體組「燈王」寶座。
教育局長楊振昇說，今年各矯正機關104件參賽花燈，計有燈王1件、特優9件、優等11件、甲等15件及佳作18件，共54件作品獲獎，成績輝煌；收容人為2020的人生扉頁，寫下瑰麗的回憶。
(中時 )
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