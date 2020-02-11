軟板廠-台郡(6269)積極擴建高雄廠區，且昆山廠從1月至今約有5000人產能持續營運中，目前台郡約有75%到80%產能可供營運，可望降低大陸新冠病毒疫情衝擊，雖然因身處手機供應鏈，上下游產業鏈受疫情影響如何仍待觀察，台郡無法提供第1季營運展望，不過台郡佈局天線領域多年正式進入收割期，台郡財務長熊雅士表示，今年除原有的MPI天線，亦會跨入LCP天線，預估2020年天線佔營收比重約在20%到30%。

台郡今天下午舉行法說會，受惠於2019年第4季新機佔比達75%，且MPI天線產品出貨攀升，台郡2019年第4季合併營收達87.33億元，季增5.2%，單季合併毛利率為31%，季增7.1個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利率為24.7%，季增8個百分點，單季稅後盈餘為16.52億元，季增44.2%，創下單季歷史新高，單季稅後淨利率為18.9%，單季每股盈餘為5.19元；累計2019年合併營收為260.33億元，年減2.8%，合併毛利率為22.8%，年增3.7個百分點，營業淨利率14.6%，年增2.8個百分點，稅後盈餘為31.53億元，年成長19.2%，稅後淨利率為12.1%，年增2.2個百分點，每股盈餘為10.02元。

熊雅士表示，公司自2018年開始用MPI跨入天線模組領域，2019年再切入多層板技術，由於產品結構較佳，且自動化產線效益顯現，加上去年第4季新機佔比達75%以上，高於去年第3季的55%到60%及2018年第4季的60%，帶動去年第4季合併毛利率、淨利率及獲利均創下單季歷史新高。

大陸地區新冠病毒疫情至今未止，在大陸各地方政府嚴格管制人員流動抑止疫情，影響大陸地區廠商復工速度，台郡近幾年積極擴建高雄廠區，且昆山廠從1月至今約有5000人產能持續營運中，目前台郡約有75%到80%產能可供營運，讓台郡可以透過兩岸產能調配支應客戶需求，降低新冠病毒疫情的影響。

不過，儘管台郡可供營運產能有70%到80%，目前大陸新冠病毒疫情仍處於嚴重影響期間，台郡身處於手機上下游產業鏈，對於第1季產能如何順利推展仍在觀察中，台郡罕見在法說會中無法提供當季出貨展望，熊雅士表示，雖然公司可以預做準備，但主要客戶組裝及模組廠都在大陸，受到疫情影響，包括：交通封鎖、組裝廠人力多快恢復，目前都沒有明確趨勢及可信賴的數據可以提供，熊雅士強調，「我可以比別人多跑200公尺，但沒法多跑2公里」，還得視疫情發展而定。

在今年天線新產品部分，熊雅士表示，今年除MPI天線外，亦會跨入用於更高頻傳輸的全新LCP材料天線領域，公司與客戶在手機、平板及NB都有，2018年天線產品佔公司營收比重約4%到8%，2019年佔比約13%到18%，其中2018年第4季天線產品佔比已達25%至30%，如果市場需求恢復，公司可以趕產能補回來，今年天線營收佔比可望達20%到30%。

台郡2019年資本支出約31.92億元，公司原先規劃2020年資本支出約30億元到40億元之間，一半用於設備，另一半用於廠房及土地，不過現在受到疫情影響，熊雅士表示，廠房及土地投資不變，至於設備支出將依疫情影響進行調配。

(時報資訊)