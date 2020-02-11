玉女小番茄、虱目魚丸也能夠「混搭」，學甲青農夫妻賴建良、曾寘真研發的小番茄義式虱目魚丸口味獨特。（莊曜聰攝）

台南市農業局鼓勵青農開發加工產品，增加產值。(莊曜聰攝)

7年前毅然放下化學教師身分，回到故鄉學甲當農夫的賴建良，跟太太曾寘真搭起高科技溫室種植小番茄、洋香瓜，因栽培管理技術了得，去年還獲得百大青農肯定，除了生產鮮果外，2人也專注於加工品開發，將好吃的小番茄結合學甲在地特產虱目魚丸，研發出義式風味的小番茄虱目魚丸，很有在地特色，頗受消費者青睞。

雖然化學是賴建良的強項，但他認為過度使用化學肥料會造成土壤酸化，種不出高品質的農作，因此利用枯草桿菌、木黴菌製作有機肥來活化土質，並用科學化管理耕種，栽種的玉女小番茄經過成大實驗室檢測沒有農藥殘留，皮薄香甜，多年來培養一群死忠客戶。

3月起由於氣候逐漸變熱，玉女小蕃茄的鮮果質量較冬季稍遜，2人打算開發加工產品，想到果乾、果汁都有人做，最後決定用採收後的剩果「混搭」學甲特產，研發出新口味的虱目魚丸。

曾寘真說，這靈感來自義大利番茄肉丸，農場生產的小番茄清洗後，不剝皮就跟香料、精鹽下去熬煮至少3小時，不時還得攪拌免得燒焦沾鍋，冷卻後再跟新鮮虱目魚漿混合，好吃的義式番茄魚丸就搞定了。

外表帶點淡粉色的小番茄虱目魚丸，有著濃郁的番茄香氣，一咬下口吃得到酸甜味，跟虱目魚丸的鮮搭配迸出新滋味，用酥炸方式會把湯汁鎖在魚丸裡，讓味道更濃烈，煮湯則是會讓湯頭口味更鮮美，去年一推出很受好評，在調整製作方式後，今年的魚丸將吃得到番茄果肉，3月起再讓饕客嘗鮮。

南市府農業局農會輔導科科長郭德偉表示，多元的農產加工品能夠提升產值，讓消費者有更多選擇，在市場上更有競爭力，也是許多青農努力的方向。

(中時 )