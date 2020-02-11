新冠肺炎來勢洶洶，運動中心、健身房、游泳池屬高群聚性感染場域，有些民眾受疫情影響不敢出門運動，花蓮連鎖運動會館亞緻會館以及亞威中正館即日起封館至3月31日，業者靳瑞陽表示，防疫期間，館區都展開防疫大作戰，器材與游泳池定時消毒清潔，入場前需量體溫及雙手噴灑酒精消毒，不過會員仍憂心，因此決定封館一個半月，全面消毒，不讓防疫有缺口！

花蓮在地大型運動會館，亞緻、亞威中正以及亞捷健身（正常營業）連鎖運動館，旗下約有近兩千名會員，靳瑞陽表示，最近進場人數的確受疫情影響減少，已規定入場使用運動中心密閉式空間前，均需配合量體溫及使用酒精消毒，有發燒情況都會勸離。

其中，亞緻場區龐大，會員也有不少長者，擔心免疫力較差，泳池周邊場域雖全時段開窗加強空氣循環，也增加邊溝清潔次數，尤其有烤箱屬密閉式設施，仍引起長者憂心，配合防疫作戰，封館期間會進行場館消毒及設施整修期待至3月底，4月1日以嶄新的面貌重新開放，為花蓮鄉親健康服務。

(中時 )