彰化縣長王惠美11日率領各局處，前往彰化華新口罩工廠關心慰問，並了解其所面臨的問題，希望未來能夠提供協助，(吳建輝攝)

王惠美送上雞精生乳及餅乾等營養品，也允諾會要求各局處，協助工廠接下來擴廠所面臨到的問題，讓工廠安心的全力拚產量。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美今天與經濟部工業局中區工業區管理處執行長雲端龍，及縣府各局處主管，到田中口罩工廠華新視察，由華新醫材董事長鄭永柱親自接待，王惠美除了送上雞精生乳及餅乾等營養品，也允諾會要求各局處，協助工廠接下來擴廠所面臨到的問題，讓工廠安心的全力拚產量。

新冠肺炎爆發後，台灣口罩需求暴增，政府因應國內防疫口罩需求，徵用過內醫療用口罩，華新醫材配合中央政策，從春節至今已經連續趕工13天，彰化縣長特別到工廠訪視及慰問，也聽取業者心聲，了解工廠目前稱產狀況及人力需求，以協助解決廠商問題。

王惠美說，這種因疫情需求要求廠商配合的政策，希望中央能夠減輕相關行政程序，減少廠商不必要的麻煩，讓願意投入的工廠，可以用最快的速度取得執照；華新為了增加產能擴增三條生產線，未來需要取得相關執照，今天也集合相關局處到場了解，並要求相關單位只要收件，就用最快的流程，來協助他們增加生產線，來補足未來龐大的口罩需求量。

華新醫材董事長鄭永柱表示，此次配合政府徵用口罩政策，全力生產供應市場需求，要特別感謝國軍弟兄幫忙，調節工廠人力讓全線產量增加達85％；另外工廠所新設生產線，預計3月2日可上線生產，未來如政府繼續徵用口罩，也會全力配合生產製造。

王惠美說，特別感謝所有國軍弟兄幫忙，協助口罩的製作。(吳建輝攝)

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