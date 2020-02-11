台北國泰萬怡酒店全日餐廳 MJ Kitchen推出最新好康優惠，自本月13日起至29日止共11天，凡每周四至周日午餐用餐，享「買一送一」優惠且人數無上限，讓消費者吃暖補身再省荷包。

除11天午餐優惠無上限外， MJ Kitchen菜單上「養生系」美味再添生力軍，新增蕃茄燉羊膝及肥腸鴨血豆腐，另有義式肉醬千層麵及酸菜白肉等佳肴新菜上桌，而原本就頗受饕客們好評的「帝王薑母鴨」、「紅麴起司雞腿捲」、「藥膳螃蟹」一樣也不少。MJ Kitchen平日原價1,080元+10%、假日原價1,280元+10％，共11天午餐買一送一優惠，第二位僅收原價服務費，二人用餐即享54折。

為搶外送餐飲商機，國泰萬怡酒店自2月14日起將與外送平台合作，推出冬令食補鍋物外送套餐。民眾可選擇北港麻油雞、肥腸鴨血豆腐鍋、酸菜白肉鍋、南洋肉骨茶及藥燉羊肉爐等，並提供主食、海鮮單品及火鍋料選項，四到六人只要999元起，大台北指定地區外送且含運費，讓擔心疫情而不敢外出用餐的饕客們，在家也能輕鬆享用食補好滋味。

(工商 )