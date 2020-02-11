菲律賓民航委員會10日晚間下令，基於一個中國政策，菲律賓對中國大陸、香港、澳門、台灣實施「臨時旅行禁令」，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境，不僅造成台灣旅客極度不便，也嚴重損害中華民國國格，國民黨主席參選人郝龍斌及江啟臣等人都批評菲國粗暴便宜行事，相當離譜，強力要求政府立即提出相對應的作為，包括考慮取消菲國免簽表達抗議。

武漢肺炎疫情延燒，菲律賓對台灣實施「臨時旅行禁令」，國民黨主席參選人郝龍斌今天在臉書發文表示，菲國政府所謂基於「一個中國」政策所提出的禁令，完全不符現況事實，中國大陸、香港、澳門與台灣間，疫情狀況完全不同，如此粗暴地便宜行事，套用政治上的一中原則，已嚴重影響台灣權益與中華民國國格，對台灣很不公平。

郝龍斌強調，這麼離譜的事情，嚴重影響台灣旅客權益，更攸關國格與台灣的國際形象，外交部責無旁貸，應立即向菲國政府提出嚴正抗議，要求菲國政府立即收回成命，並提供國人必要協助。

江啟臣也透過臉書表示，菲律賓將台灣視為對岸特別行政區，臨時禁止台灣旅客入境的離譜行徑，無論朝野應該都要給予譴責。

他指出，現狀來說，台灣目前疫情雖然緊張，但仍平穩，尚未有社區群聚感染出現，菲律賓卻將台灣視為對岸特別行政區，也禁止入境，否定台灣在防疫工作上的努力，並且刻意矮化中華民國主權，無視中華民國是一個主權獨立國家的事實，令人遺憾，政府應該針對菲律賓的粗暴動作，提出相對應的作為。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安也呼籲外交部應立即向菲律賓表達嚴正抗議，必要時應採取相對應措施。國民黨立委洪孟楷則在臉書發文指出，菲國硬把台灣跟大陸、港澳等地劃為同一主體，顯然是政治考量而非防疫考量。敬告菲律賓總統杜特蒂，請勿把「馮京當馬涼」，連防疫也要政治操作，將傷害台菲關係。他要求外交部應思考，就算台灣前往菲律賓還需要簽證，但台灣給予菲律賓人來台卻是免簽，如此便利措施，是否也應在今年7月底到期之後終止。

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(中時電子報)