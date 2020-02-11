台中市文化局長張大春表示，台中市綠美圖預計將於113年營運，更適合展示及保存藝術品，圖為綠美圖的設計圖。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府11日宣布，台中州廳整修後不交由中央代管。民進黨議員江肇國批評，不思考帶動地方的正面影響，扼殺舊城再生、復甦的機會；台中市文化局長張大春則回應，經評估台中州廳屬古老建築，對藝術品的保全、保濕及保溫等控管都不如新式建築，很歡迎中央在周邊投資興建場館。

台中州廳為百年國定古蹟，前市長林佳龍時期曾與文化部簽署國立台灣美術館台中州廳園區合作意向書，計畫轉型升級為國家級藝術場館，無償交由中央代管。盧秀燕上任後，地方出現反對聲音，擔心無法活絡中西區經濟，盧秀燕11日在市政會議中正式宣告，台中州廳不會交出去，決定「自有保持、自有維護、自有發展」。

對此，江肇國表示，地方上過去確質疑國美館進駐是否能帶動地方發展，但經溝通後，都轉而肯定文化部計畫，包括對州廳古蹟修繕，重建州廳旁邊稅務局，打造成藝術園區及順天美術館珍貴館藏進駐展等。

江肇國批評，活化台中州廳對台中跟中央都是雙贏，文化部把錢及計劃都備妥，但是，台中市府卻說不要了，這種玩弄文化部跟民眾的作法，根本是阻礙中區未來發展機會。

台中市文化局長張大春回應指出，經過專家評估認為，台中州廳屬於老舊建築，對藝術品的保全、保濕及保溫控管都不如新建築物，台中市綠美圖預計將於113年營運，場地更適合展示順天美術館館藏等藝術品。

張大春表示，台中市府歡迎中央在台中州廳周邊推動投資計畫新建新式場館，透過中央與地方合作帶動地方的繁榮。

(中時 )