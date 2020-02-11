世新大學公廣系李姓港生表示，目前於世新會館的生活起居一切正常。（世新大學提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎疫情尚未獲得抑制，中央流行疫情指揮中心已宣布，陸港澳生暫緩來台，世新大學擬定相關「安心就學措施」，如專人輔導選課、多元數位教學、彈性修課等，並已建置全新雲端數位學習中心（VDI），可讓學生同步進入校內網路環境，安心學習，目前在世新會館居家檢疫的港澳生，校方可協助代購民生用品。

世新大學表示，考量到陸港澳學生無法如期返校，恐影響就學權益，校方提出多項「安心就學措施」，並將會由各系所秘書，以通訊軟體、電子郵件或電話等方式主動聯繫同學，進行一對一輔導選課。

世新大學強調，本學期也放寬修課學分數限制，而實作、實習、畢展等課程，均會以個案處理；論文口試可採取視訊口試，協助同學順利完成學業；而部份因防疫措施無法現場到課的學生，世新大學的雲端數位學習中心（VDI系統）可讓教師及學生不受空間限制，於課堂時間同步進入學校網路環境，教師可以Facebook或Youtube直播等方式線上授課，而透過VDI系統，陸港澳學生可不受區域防火牆限制，即時參與課程，並於課後重複觀看教學內容。

世新大學提到，2月7日後入境的校內港澳學生共有80位，校方為配合衛生福利部疾病管制署公告，入境後需居家檢疫14天的規定，免費提供安心居住的獨立套房，供學生居家隔離居住，將會由校方統一安排於世新會館1人1房進行居家檢疫，目前共有33位學生於世新會館居家檢疫，47位學生自行於租屋處居家檢疫。

世新大學並指出，世新會館居家檢疫的學生若有日常用品的需求，學校也會協助代購，諸如寢具用品、垃圾袋和衛生紙1300元，口罩、酒精和電子體溫計等防疫設備200元，一日三餐每日210元，礦泉水300元，學生皆可視自身狀況自由選購，並非校方強制購買。

世新大學表示，除了由學校管理及照顧，世新大學網站或宿舍也會公告安心文宣，提供學生身心健康相關資訊，並定期予以關懷協助。若有心理或情緒上的需求，校方將透過電話關懷，適時提供心理支持。

(旺報 )