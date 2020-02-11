在飽受新型冠狀病毒肆虐的大陸許多地方，商店，飯店和電影院空無一人，但在線交易論壇，線上路演(Roadshow)和分析師電話吸引了眾多投資者，這些投資者已將股市交易量推高至九個月以來新高點。

分析師正忙於在網上與急切的投資者會面，交換有關如何應對新型冠狀病毒下股市的技巧，雖然禁止面對面的會議，但基金經理人則透過直播視頻流積極推銷產品。

儘管分析師和政府研究人員預測，今年大陸的GDP成長將受到嚴重衝擊，但新年過後，證券市場在首個交易日上證綜合指數暴跌8％之後，投資者紛紛逢低接手，大陸股市已連續六個交易日上漲。

深圳創業板已收復所有跌幅，週一觸及逾三年高點，而上週上海股市則創下自2019年4月以來的最大單週交易量。

前華爾街交易員黃偉(譯音)說：「錯過了去年牛市的投資者，正在利用調整的機會來上船。」他最近在大陸的微信平台上建立了一個交易論壇，提供付費的散戶投資者股票推薦服務。

他說：「就像珍珠港事件並沒有改變美國的經濟實力一樣，這種病毒不會改變大陸市場的長期基本面。」他補充說，北京還會提供更多刺激措施，包括降息，以緩解經濟影響。隨著投資者被吸引進入藍籌股CSI300指數的市場，CSI300去年上漲了36％，在短短幾天內，黃偉建立的交易論壇的會員人數已增加到100多人。

同時，共同基金經理人正在為不想自己挑選股票的投資者推銷產品。在過去的一周裡，已經推出了30多種新基金，有幾支短短幾天內就被投資者搶購。

華夏基金公司（ChinaAMC）啟動了為期一周的在線路演，由11位基金經理輪流介紹基金產品，並透過即時視頻流分享投資觀點。

華夏基金基金經理周克平周一在直播論壇上說：「新型冠狀病毒的影響是短期的，不會影響長期投資。」他建議投資者購買以技術為重點的基金。他說，股市將受益於「相對寬鬆的流動性狀況，這將改善風險偏好。」

(中時電子報)