受到武漢肺炎疫情影響，長年下鄉公益演出的紙風車劇團，新春一開始，多場公益演出即暫時停擺，團長任建誠表示，「為了孩子們和大眾的健康，只能先暫停，但我們也沒閒著，演員們會同樣上班排練，一方面是讓演員有收入，另一方面是把戲再修得更好，隨時可再出發。」

任建誠表示，近期陸續有許多活動停辦或延期，長期下來，可能表演藝術產業會受到衝擊，「演員都是以接案形式計酬，沒戲演就沒有收入，同時，也怕這一波，會有不少演員因此轉行，讓人才流失。面對疫情的周邊效應，相信政府都有各方面的應對措施，但我們自己也要做好準備。」

任建誠說，目前紙風車為演員安排了課程、排練，並重新修整作品，「我們可以趁這個時間，檢討哪裡可以更好，準備更多好的演出。」

回憶2003年SARS爆發期間，當時紙風車曾發動藝術遊行，以祈福性質的節目安慰人心，「也許這次團員可以趁機去考街頭藝人執照，作為一個好的演員、表演團體，應當是哪裡需要我們，我們就往哪裡去，我相信表演藝術可以在艱難的時刻，安定人心。」

任建誠表示，今年368兒童藝術工程預定演出40場、青少年反毒戲劇工程目標為60場、藝術卡車下鄉工程目標為40場。

然而，日前因選舉紛爭，紙風車文教基金會的藝術下鄉活動捐款也受到影響，任建誠表示，目前捐款還沒有回來，「但現在疫情也是當務之情，紙風車會繼續推動三大公益項目。」

目前紙風車368兒童藝術工程3月原本排定3場，現確定延期1場，青少年反毒戲劇工程原訂上半年為13場，現確定延期12場。詳細場次可至紙風車文教基金會官網查詢。

(中時 )