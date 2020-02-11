中央流行疫情指揮中心宣布，港澳學生11日零時起暫緩來台，台灣首府大學10日晚間出動兩輛專車到北中南3個機場接回最後一批3名學生，直到11日凌晨3點多才回到學校。遠東科技大學10日晚間也有兩名港澳生回台，已住進學校準備的宿舍進行14天居家檢疫。

台首大表示，該校陸港澳生共有23人，22人為港澳生，陸生只有1人，其中有1名港澳生留在台灣實習，其餘都返回老家。經過校方連日來的聯繫，原本有11名港澳生要返校上學，但因禁令突頒，學生更改機票不及，最後共有8名學生在期限前回台灣。

校方表示，為避免造成地方疑慮，以高規格標準防疫，接送者與學生全程均穿防疫衣保護，在外租屋的學生也全部接回學校安置，統一管理。

遠東科技大學表示，學校原有11名港澳生，校方持續與學生保持聯絡，有兩名學生表示要回來上學，願意接受14天居家檢疫，校方也依教育部及防疫中心規定，接回學生安置，協助14天檢疫生活需求，並請提供心理輔導，其他無法返台學生則配合安心就學方案，將疫情對課業學習影響降至最低。

(中時 )