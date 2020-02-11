「最美麗的主持人」白嘉莉於台灣燈會主展區展出個人創作，她親自為身障團體導覽並合影留念。（王文吉攝）

2020台灣燈會在台中，主展區后里馬場園區11日舉辦「讓我們看燈去系列活動之送你一份愛的禮物」，邀請190位長者與身障者到花舞館參觀白嘉莉畫展及賞燈。曾任台中世界花博親善大使的白嘉莉晚間優雅現身，以主人之姿，親自接待導覽，吸引許多熟齡粉絲慕名搶拍。

台中市社會局11日邀請浩德人文關懷協會、基督教豐盛協會、福康關懷協會、山海屯脊髓損傷協會等近200名長者及身障朋友參觀台灣燈會，傍晚先到花舞館欣賞白嘉莉畫展，10位脊髓損傷人士吹奏口琴，帶來多首經典歌曲，讓民眾邊聽音樂邊看畫，度過愜意的一天。

許多熟齡粉絲得知白嘉莉將到場導覽畫作，早早在場守候「最美麗主持人」。白嘉莉晚間5點優雅現身花舞館，現場隨即引發騷動，許多民眾紛紛湧上前搶拍巨星風采。白嘉莉在工作人員引導下，親切地為長輩及身障團體導覽她所創作的油畫、水彩、墨彩及瓷畫作品。

社會局長彭懷真表示，市府邀請長者與身障朋友看畫賞燈，以白嘉莉翻唱《祝你幸福》一曲的經典歌詞「送你一份愛的禮物」為主題，將活動當作是愛的禮物，送給長者與身障朋友，接著安排觀賞馬場園區的動物狂歡燈區。

(中時 )