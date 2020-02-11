由李寶英主演的韓劇《媽媽的愛》今晚十點在中天娛樂台播出精彩大結局，秀珍（李寶英飾）能不能將沒有血緣關係的女兒慧娜帶回身邊，兩人最終是否能成為「真正的母女」？讓觀眾看了既焦急又心疼！

接續《媽媽的愛》，中天娛樂台明（12日）起將播出另一檔感人親情好戲《與神的約定》，由人氣女星韓彩英演出為拯救罹患血癌兒子而不惜犧牲一切的偉大母親。

39歲凍齡韓彩英演出《與神的約定》。（中天提供）

39歲韓彩英出道20年，仍然保持超辣體態與凍齡顏質，在《與神的約定》中她完美詮釋一位為了孩子能奉獻所有、拋棄一切的好媽媽，不僅為了不讓罹患血癌的兒子死去，放下道德與自尊找上前夫，要求「再生一個孩子」以臍帶血來救兒子，更為了照顧孩子辭去電視台的主持工作，也為了不讓生病的孩子吃進不健康的食物，每天親自下廚料理三餐，而這一點也與現實生活中的韓彩英頗為相似。

韓彩英2013年生下兒子後淡出演藝圈多年，全心全意照顧寶貝兒子，直到2016年才復出拍片，不久前她參與韓綜《我家的熊孩子》擔任嘉賓，在節目中親自下廚做水煮五花肉給藝人朋友享用，動作純熟、俐落，一看就是經常進出廚房的媽媽，節目中眾人用泡菜夾著五花肉吃，大讚韓彩英的手藝真的沒話說。想看更多韓彩英在《與神的約定》中的精湛演出，明（12）日起每週一至週五晚間10點請鎖定中天娛樂台《與神的約定》。

《與神的約定》你會原諒媽媽嗎？｜中天娛樂台

(中時電子報)