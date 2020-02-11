利嘉林道1隻平時罕見的棕簑貓，正在享受日光浴。（莊哲權攝）

利嘉林道1隻平時罕見的棕簑貓，正在享受日光浴。（莊哲權攝）

台東鳥友在卑南鄉利嘉林道賞鳥時，巧遇平時罕見的棕簑貓正享受日光浴，只見牠打了個呵欠後，慢吞吞離去，前後約3分鐘的驚喜，鳥友直說「賺到了」；台東林管處長劉瓊蓮表示，當地因部落的守護，及林管處的約束措施，生態豐富，宛如野生動物天堂。

清晨時分，幾位鳥友在利嘉林道搭偽帳拍鳥時，意外發現前方陽光下有1坨灰褐色的不明物體在蠕動，透過望遠鏡頭一看，原來是平時不易見到的棕簑貓正在享受早晨的陽光，眼見機不可失，連忙按下快門，也許是被快門聲打擾，只見牠緩緩移動身子，打了個呵欠後慢條斯理地走開，驚喜的3分鐘，鳥友直說「賺到了」 。

當地居民表示，棕簑貓喜歡吃陸蟹等甲殼類動物，在以前不容易看到，兩三年前狂犬病流行時，民眾食用野生動物情況減少，這次新冠肺炎來勢洶洶，更是不敢吃野味，山上野生動物有增加的趨勢，在他住處附近就曾出現1隻斷了前肢的「三腳貓」，獵食他養的雞。

林管處長劉瓊蓮說，利嘉林道近幾年來在部落的守護下，加上林管處的約束措施，走在林道間，常會與棕簑貓、山羌、黃喉貂等大型哺乳類動物不期而遇，稱得上是野生動物的天堂。

列為二級保育的棕簑貓，又名食蟹獴 ，體長40到46公分、尾長20到28公分，全身披粗硬的灰褐色長毛，猶如1件簑衣，尾巴蓬鬆，屬日行性，多單獨活動，食物種類繁多，活動範圍多與溪流水域有關。

(中時 )