新冠肺炎疫情依舊嚴峻，有縣市政府詢問是否可以協商減少工時？勞動部發函給各縣市政府釋疑，各產業如因「嚴重特殊傳染性肺炎」（新冠肺炎）疫情影響致業務緊縮營運困難，事業單位得循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間。

近日傳出許多旅遊業者因為新冠肺炎影響，導致要放無薪假，如國泰航空已預告實施、日前也傳出有業者鼓勵員工多排假等措施。

該函指出，「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情急速升溫，各產業如因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響致業務緊縮營運困難，事業單位得循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間，對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於法定基本工資、2萬3800元。

該函也指出，針對通報實施事業單位，請輔導確依「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，並參考「勞雇雙方協商減少工時協議書(範例)」與勞工書面約定，相關通報資料請按時報送勞動部。

(中時 )