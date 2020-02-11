溪頭通往杉林溪的投51線道路，從龍鳳峽到安定彎，完成路燈新設及重鋪混凝土路面，縣長林明溱11日實勘驗收；由於從龍鳳峽到羊彎還有10多公里道路崎嶇破損，縣府將爭取列入前瞻計畫，希望獲得4000萬元經費改善。

林明溱指出，他曾在午後從杉林溪下山，沿路濃霧密布，車前幾乎伸手不見五指，真正體會行車的困擾與不安全感，因此，縣府持續改善投51線路面，並且新裝設路燈，讓農民和遊客出入更安全。

杉林溪森林生態渡假園區董事長劉瑞都表示，感謝縣府及縣長重視投51線道路改善，提升行車安全，因為杉林溪公路不僅是遊客必經，更是茶園、筍園農友外運農產要道，相信所有受惠的農民、旅宿業者及觀光客都會非常有感。

林明溱指出，投51線從龍鳳峽到羊彎之間，10多公里的路面，仍有多處崎嶇破損待修，縣府工務處將持續向中央爭取列入營建署前瞻計畫，希望1次獲得4000萬元補助，屆時就能徹底讓投51線煥然一新，行車平順又安全。

此外，縣府將以變更設計追加預算方式，動支1000萬元，優先提前改善投51線路面，全部重新加鋪AC混凝土，沿線彎道處增設百盞路燈，並加鋪「貓眼」反光鈕，提升觀光農產要道的便捷及安全性。

(中時 )