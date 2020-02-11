2月11日下午，鍾南山院士等專家在廣州醫科大學附屬第一醫院與在武漢前方的廣東醫療隊ICU團隊進行了遠端視頻會診。視頻會診過程中，鍾南山院士就全國疫情發展趨勢、何時迎來拐點、救治難點等問題進行回應。根據環球網等大陸媒體報導，鐘南山院士回應如下：

1. 根據模型預測，2月中下旬疫情可能到達高峰。目前，疫情拐點無法預測，由返程高峰的防控情況決定。

2. 危重症患者治療有一定難度。與SARS不同，新冠肺炎有獨特的病理特徵，抗病毒和抗炎（抗病毒引起的炎症風暴）為兩個主要核心問題。

3. 作為21世紀以來第三次冠狀病毒引起的傳染病，新冠肺炎的病死率較SARS和MERS低。

4. 目前武漢暫未杜絕“人傳人”，需要加大防控力度實現“早發現、早隔離”，同時針對重症病人實施救治。

5. 隨著醫療人員物資和措施的推進，武漢的情況應該會有改善，但目前仍處於困難時期。

(中時電子報)