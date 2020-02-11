因應疫情，各古蹟景點防疫措施也不馬虎，目前全市各收費古蹟景點皆於入口處安排人員為遊客量測體溫。(曹婷婷攝)

台南市政府自營7處古蹟景點，2019年總體營收達1.57億多元，再創歷史新高，總參觀人數達257.5萬人次，較前一年年增加27萬餘人次，總營收也增加2800多萬元，除了年度總參觀人數成長，國外旅客人數達46.3萬餘人次，較前年增加近4萬人次，其中，韓國遊客達2萬1500餘人，成長近3倍。

新冠肺炎疫情使得近期國內觀光旅遊表現普遍弱勢，但台南古蹟仍呈現逆勢成長，表現不俗。

台南市長黃偉哲指出，市府自營古蹟景點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城等，一直都是熱門觀光景點，加上去年新增「1661臺灣船園區」及「山上花園水道博物館」，為台南文化觀光景點加分不少，也帶動古蹟營收創歷史新高。

因應疫情，各古蹟景點防疫措施也不馬虎。目前全市各收費古蹟景點皆於入口處安排人員為遊客量測體溫，若達發燒體溫38.5度，將請民眾配戴口罩始得進入園區參觀。此外，園區內並備有酒精或消毒水供遊客消毒使用，讓遊客於古蹟景點能逛得開心又安心。

為提高古蹟景點2次消費，以利於增加總體營運收入，近年來，文化局持續開發古蹟紀念品，去年新增天后豌豆酥、芒果口味成功洋芋片、及荔枝口味成功啤酒台南限定獨賣商品，相當受到遊客歡迎，統計去年古蹟區紀念品部收入為4770萬5478元，較前年成長近20％。

文化局也賣關子透露，近期也將再推出令人矚目的創意商品，敬請外界期待。

(中時 )