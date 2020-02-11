北港燈會的懷舊空間將規畫為工藝職人館。（張朝欣攝）

雲林縣北港燈會巷弄燈區重現老街風貌大受歡迎，主辦單位為推廣巷弄文化，11日決定燈會結束後提供燈區內「仿真北港戲院」4處懷舊空間，做為工藝師的工作坊，與民眾近距離互動，讓燈會場地延續其生命力不致於閒置。

北港燈會今年並未因新冠肺炎疫情取消，將展至本月16日，5大燈區包括巷弄街區、水道頭文化園區、北港觀光大橋、顏思齊圓環、朝天宮宗聖台，其中巷弄街區以「童年往事」為主題重現老街風華，讓民眾彷彿回到五○年代。

地方文史工作者蔡享潤表示，巷弄街區以北港工藝坊為中心點，包括周邊的共和街、安和街、博愛路等老街，「仿真北港戲院」位於博愛路上，由在地彩繪師黃志偉繪製戲院售票處、柑仔店、百貨行、理髮店，重現早年戲院與周邊店家的熱鬧情境。

蔡享潤說，北港鎮早年是雲林沿海五穀雜糧集散地，商業興盛，全盛時期鎮內有振興、大復、北港、國宮4家戲院，後因時代變遷均已停業，前年雲林縣政府向文化部爭取經費整修大復戲院，他則藉由北港燈會重現北港戲院場景。

蔡享潤為了延續北港巷弄文化，決定燈會結束後把「仿真北港戲院」4個店面規畫成職人館，提供給在地工藝師做為工作坊，讓工藝師現場創作，初步將邀請燈籠、彩繪、雕塑等工藝師進駐，付予燈會場地更多元的生命力。

(中時 )