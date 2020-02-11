不幸罹患新型冠狀病毒肺炎，醫療險保單究竟理賠與否？保險局副局長張玉煇11日表示，1998年之後保單示範條款已修正，將法定傳染病已納入理賠範圍，但1998年之前有些保單是將法定傳染病列為除外不保項目，但保險公司會視實際狀況，有些是給付保戶慰問金，有些則是從寬認定，建議保戶可先詢問投保的保險公司。

疾管署已將新冠肺炎列為法定傳染病，也就是1998年之後投保的醫療險保單都會理賠，若是之前的保單，保險局也會「期待」各保險公司站在關懷保戶的立場，應規劃相關應變措施，也就是即便舊保單將法定傳染病列為除外不保事項，但若保戶確診是新冠肺炎，各保險公司仍是可以有關懷金，或從寬理賠的方式。即不太可能完全不理賠。

目前已有10多家壽險公司都已主動宣布，無論新舊保單，一律將法定傳染病納入保障範圍，或不會行使排外條款，如富邦人壽、新光人壽、中國人壽、三商美邦人壽、全球人壽、宏泰人壽、元大人壽、保德信人壽、保誠人壽、國泰人壽、南山人壽等都已有相關宣布，有些公司甚至提供保險金預付機制，讓保戶在住院時不用擔心要先籌現金，再申請保單理賠等問題。

新冠肺炎若住院，一般涉及就是實支實付或住院醫療等相關理賠，大部分壽險公司都已宣布，若住進負壓隔離病房，將比照加護病房，加倍給付保險金。

保險局表示，若是1998年之後投保的保單，都已將法定傳染病列為保障範圍，但若是之前投保的舊保單，因為是保單契約約定，就是依個別保險公司有不同處理狀況；張玉煇說，保險公司依保單契約規定，對新冠肺炎沒有理賠的責任，但基於關心保戶的立場，應會有應變措施，就依各公司規劃內容來辦理。

(工商 )