蝦皮購物邀請「大樹藥局 江忠哲藥師」分享衛教資訊 正確洗手才能有效防疫

蝦皮購物為關心民眾健康，特地委請大樹藥局江忠哲藥師提供防疫衛教資訊，分享使用75％酒精、次氯酸鈉（漂白水）、次氯酸水及二氧化氯（A1級消毒液）等抗菌液的正確方式，協助民眾確實防疫。藥師也提醒除了配戴口罩外，要正確洗手才能有效防疫，尤其是吃東西前、如廁後、咳嗽擤鼻涕後、返家後、進出醫院前後，或者要接觸抵抗力較弱的嬰幼兒前。若外出洗手不便，更可使用具抑菌成份的濕巾取代。

蝦皮購物推「抗菌大作戰」助全民顧健康，結合「宅美食補給站」讓你免出門安心吃。

受疫情影響，民眾健康自主管理意識提升，刺激居家清潔、抗菌清潔等相關商品需求增加，蝦皮購物為回應消費者需求，特別設立「抗菌大作戰」衛生防護專區，彙集個人防護、外出抗菌、居家清潔等商品，讓消費者可以便利的一次購足。此外，民眾在防疫期間減少外出、更傾向在家用餐，亦帶動食品需求上升，蝦皮購物特此集結即食品、拌麵／泡麵、生鮮食材、零食飲料等產品推出「宅美食補給站」專區商品5折起優惠，成為消費者防疫期間最有力的後援！

個人防護要注意：除維持勤洗手的好習慣外，還可使用「抗菌洗衣精」徹底清潔衣服、打擊壞菌。若因外出不便洗手，也可準備抗菌濕巾或肥皂紙清潔雙手，並搭配抗菌液、酒精噴霧等確實消毒。

居家清潔不能少：近期消費者健康防護意識高升，也更加重視居家環境清潔，抗菌地板清潔劑、掃脫機、空氣清淨機成為居家防疫首選，自1月底以來，空氣清淨機需求較平日大幅成長90%。

自主自炊安心吃：無論是加熱即食的調理包、能快速料理的拌麵、水餃等品項，都是在防疫期間在家輕鬆上菜的首選。若想要享用大餐，也可購入火鍋湯底搭配精選安心生鮮食材，即使居家防疫也可滿足口腹之慾！

(工商 )