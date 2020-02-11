台肥董事長人事案大轉彎，日前大股東農委會改派代表人農委會副主委陳添壽取代原董事長康信鴻，原訂12日召開臨時董事會接任董事長，不過11日公告，改公股董事由台肥總經理黃耀興接任。

台肥指出，原董事長康信鴻1月中請辭獲准，原本官股法人代表改派陳添壽案註銷，改由黃耀興接任。

對於短短幾天人事案大轉彎，農委會表示，考量近期因新冠性肺炎全球疫情不斷升溫，而台灣是海島型國家，國際漁業活動及與相關國際組織互動頻繁，為了強化台灣在國際漁業組織的參與及協調，確保漁民在國際海域上的作業權利及保障，現階段仍亟需嫻熟漁業事務的陳添壽留任統籌相關業務，因此重行報請行政院同意改派台肥總經理黃耀興接任。

黃耀興在台肥公司從基層做起，長年於台肥公司服務，業務嫻熟且專業能力備受公司內外肯定，具備擔任公股董事所需的公司治理專業，有助於台肥公司永續經營及長遠發展。

(工商 )