桃園市政府、工研院與力歐新能源公司11日簽署「自動駕駛電動巴士之開放場域實驗運行」合作意願書，桃園市政府將提供合適的開放場域，提供工研院、力歐新公司聯合開發的大型自駕電動巴士進行測試，希望未來能投入旅客接駁服務，打造更完善的城市智慧運輸網絡。

桃園市長鄭文燦表示，自動駕駛電動巴士測試將分兩階段進行，第一階段規劃在大園客運園區的封閉式場域測試，將在今年完成；第二階段將於中壢青埔地區機捷A17站至A18站間，以及大溪區石門水庫開放式場域實驗運行，配合「石門水庫跨域亮點計畫」，自駕巴士在溪州轉運站周邊，進行點到點、開放試驗，希望未來能投入旅客接駁服務。

桃園市政府在虎頭山創新園區和桃捷青埔機廠，打造無人自駕車測試環境，有別於過去測試對象主要為中小型自動駕駛巴士，並以封閉式試驗為主，今年桃園市政府與去年取得國內首張自駕車牌的工研院、力歐新公司合作，進一步針對大型自駕巴士進行開放試驗。

力歐新公司主席連恆表示，力歐新打造首輛自動駕駛仿古電動巴士，希望經過一連串的試驗，未來能投入桃園相關運輸服務，並讓桃園有機會成為第一個將AI自動駕駛電動巴士推向全世界的城市。

(工商 )