武漢肺炎疫情持續蔓延，目前中國境內確診病例已突破4萬人，死亡病例也突破千人，而第一線的醫護人員皆全力防疫，堅守崗位。湖北省武漢市武昌醫院的一名醫生汪曉婷，某天她輪值夜班，因擔心感染家人，所以選擇自己走路上班，但她的丈夫開著車一路尾隨在後，護送她到醫院，還開起車燈照亮前方的路，令汪曉婷相當感動，「親愛的，我不再害怕了，是你和患者們給了我更多的勇氣。」

綜合陸媒報導，湖北省武漢市武昌醫院的醫生汪曉婷9日表示，已投入疫情工作第18天，「我們醫院是新冠肺炎的定點醫院，為了保障醫護及家屬的安全，在資源有限的情況下，院裡為員工安排食宿，但我家離醫院不算遠，所以和老公商量後，決定把機會留給其他遠一些的同事。」

汪曉婷透露，每天上班接診發燒患者，替他們安排檢查、治療、安撫患者情緒，值班結束後再和同事交流經驗，學習新的診療進展，每日下班回到旅館後，都會累到不想再動；但汪曉婷的丈夫為了確保她的營養及健康，在物資不如往常的情況下，仍每天細心替她準備晚餐。

汪曉婷表示，自己每個星期有3個夜班，「凌晨從旅店走去醫院，身後總有熟悉的車燈照亮道路，這是老公開著車來送我。為了避免感染的風險，我不能上車，他就在我身後慢慢開著車，用車燈陪伴我。」

汪曉婷在這幾十天內，每天吃著老公做的飯菜，還在老公打出的車燈中走去上班，但2人沒辦法面對面交談，讓汪曉婷忍不住掉淚，但看見接收的病患慢慢好轉，內心也很替他們開心。「老公問我，現在妳上門診會害怕嗎？我想告訴他，親愛的，我不再害怕了，是你和患者們給了我更多的勇氣。」

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(中時電子報)