因在法國滑雪勝地度假，不慎將新冠肺炎病毒傳染給歐洲11人的英國「超級傳播者」痊癒了，他首次對外公開身分，表示自己「戰勝病毒」，「完全康復了。」
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，53歲的英國商人華爾希（Steve Walsh）今（11）日首度對外公開身分、發聲，他是過去兩周在法國滑雪度假勝地感染至少11人的「超級傳播者」（super-spreader）。
華爾希目前仍在倫敦的醫學中心進行隔離，不過他透過醫院發表的聲明指出，要感謝英國國家醫療保健服務（NHS）體系的幫忙及照顧，「我現在已經完全康復了，但是我的心仍緊跟著那些被我傳染的患者。」
他說當得知自己接觸過一名新冠肺炎確診案例後，立即聯絡了醫生，並且接受建議，到醫院進行隔離，之後也返家自主隔離，不過當時還沒有任何症狀出現。他說後續確診後，他被送到另一間醫院隔離治療，家人也開始自主隔離。
華爾希是英國境內第3例新冠肺炎確診案例。1月下旬，他飛往新加坡，參加在新加坡君悅酒店（Grand Hyatt Hotel）舉行的商務會議，會議共超過百人出席，當中至少有1人來自武漢。之後，他前往法國阿爾卑斯山的滑雪勝地度假，與一群英國人入住小木屋，至今，至少11名當時和他同住的遊客及房東相繼確診新冠肺炎，這些人後續返回居住國，包含法國、西班牙、英國，也讓華爾希被媒體封為傳染歐洲的「超級傳播者」。
華爾希之後從瑞士日內瓦搭機返回英國，機上共100多名乘客，總計這段期間他接觸的人多達數百人，讓英國政府繃緊神經。
英國媒體此前並未披露超級傳播者真實身分，華爾希表示，是他要求媒體尊重他的個人隱私。
文章來源：Coronavirus super-spreader revealed: Married globetrotting businessman and scout leader who unwittingly infected ELEVEN people across Europe and UK says he has 'fully recovered' but adds his 'thoughts are with other victims'
文章來源：KILLER BUG British coronavirus ‘super-spreader’ says he’s ‘fully recovered’ – amid fears he’s infected at least 11
(中時電子報)
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