因在法國滑雪勝地度假，不慎將新冠肺炎病毒傳染給歐洲11人的英國「超級傳播者」痊癒了，他首次對外公開身分，表示自己「戰勝病毒」，「完全康復了。」

傳染新冠病毒給歐洲11人的英國「超級傳播者」華爾希11日宣布痊癒了。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，53歲的英國商人華爾希（Steve Walsh）今（11）日首度對外公開身分、發聲，他是過去兩周在法國滑雪度假勝地感染至少11人的「超級傳播者」（super-spreader）。

The coronavirus "super-spreader" has been revealed as Steve Walsh. His statement says:

"I would like to thank the NHS for their help and care - whilst I have fully recovered, my thoughts are with others who have contracted coronavirus" https://t.co/iClh9K6Bqi pic.twitter.com/R4578rbn2m — Evening Standard (@standardnews) February 11, 2020

華爾希目前仍在倫敦的醫學中心進行隔離，不過他透過醫院發表的聲明指出，要感謝英國國家醫療保健服務（NHS）體系的幫忙及照顧，「我現在已經完全康復了，但是我的心仍緊跟著那些被我傳染的患者。」

他說當得知自己接觸過一名新冠肺炎確診案例後，立即聯絡了醫生，並且接受建議，到醫院進行隔離，之後也返家自主隔離，不過當時還沒有任何症狀出現。他說後續確診後，他被送到另一間醫院隔離治療，家人也開始自主隔離。

華爾希是英國境內第3例新冠肺炎確診案例。1月下旬，他飛往新加坡，參加在新加坡君悅酒店（Grand Hyatt Hotel）舉行的商務會議，會議共超過百人出席，當中至少有1人來自武漢。之後，他前往法國阿爾卑斯山的滑雪勝地度假，與一群英國人入住小木屋，至今，至少11名當時和他同住的遊客及房東相繼確診新冠肺炎，這些人後續返回居住國，包含法國、西班牙、英國，也讓華爾希被媒體封為傳染歐洲的「超級傳播者」。

華爾希之後從瑞士日內瓦搭機返回英國，機上共100多名乘客，總計這段期間他接觸的人多達數百人，讓英國政府繃緊神經。

英國媒體此前並未披露超級傳播者真實身分，華爾希表示，是他要求媒體尊重他的個人隱私。

(中時電子報)