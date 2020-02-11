台中市政府觀光旅遊局全力推動防疫工作，1月底彙整全市510家旅宿業者需求數，代台中旅宿業者向中央爭取口罩等防疫物資，10日獲中央分配口罩；觀旅局表示，市府團隊和市民共同努力，台中疫情目前相對安全，將持續強化旅宿業落實防疫工作。

觀旅局長林筱淇表示，市府農曆年前函文台中市旅宿業加強各項防疫整備，於防疫期間應主動為入住旅客測量額溫，之後持續通知旅宿業者第一線工作人員應一律配載外科口罩、從業者勤洗手並加強自主健康管理，農曆春節假期每日提供最新防疫宣導。

因防疫物資口罩由中央統一調度分配，市府優先分配給各醫療院所、警消人員、弱勢機關及教育、市府一線工作人員，考量旅宿業從業人員也是第一線服務不特定國內外旅客，因此市府彙整旅宿業者需求，向中央爭取分配口罩。

林筱淇指出，台中510家旅宿業者積極配合市府防疫工作，防疫期間服務品質不打折扣。昨日中央通知將配發口罩予台中旅宿業，觀旅局將提醒及協助旅宿業妥為規劃運用，落實防疫工作，保障市民及遊客健康安全。

觀旅局呼籲，民眾平時應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。出國民眾於入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )