衛福部朴子醫院中醫師藍誼珊建議，高齡者可從事氣功、太極拳或簡易的八段錦來調節氣血循環。（張毓翎攝）

新冠肺炎目前尚未有特效藥治療，自保方式除戴口罩，運動強身是否能降低感染機率？衛福部朴子醫院中醫師藍誼珊表示，在中醫保健觀念中，適度運動能增強免疫力，將身體顧好，自然能抵抗病毒侵襲，降低感染率；另外，針對高齡族群，能以好記又易學的「八段錦」運動，增強體力補元氣。

藍誼珊11日到朴子醫院日間照顧中心，分享3種八段錦動作給長輩，她說，第1種「兩手托天理三焦」動作為先雙腳與肩同寬，將手臂向上伸展並慢慢吸氣，再緩慢放下、吐氣，要領是一定要抬頭挺胸、拉胸拔背。

藍誼珊說，第2種「左右開弓如射雕」動作，以類似蹲馬步姿勢，先將左腳踏出，左手比7後，慢慢推出去，同時閉氣3秒再吐氣，拉到底會發現手心會熱熱的，完成後再換右邊，動作切記要作完整。

藍誼珊說，第3種「調理脾胃臂單舉」動作，一開始右手往上、左手向下，再慢慢地吸氣，拉到底時閉氣3秒再慢慢吐氣，同時右手往下、左手向上，此外，在練習時，舌頭可以頂到上顎，增加運動效果。

藍誼珊補充，運動對於疾病預防都有幫助，但每個人適合的項目不同，針對高齡者應避免從事超乎身體能承受的運動，她建議可從事氣功、太極拳或簡易的八段錦來調節氣血循環，另外，適當地使用中醫藥可調整免疫系統，達到袪除外邪的能力。

影片：

在家就能練！「八段錦」運動補元氣、抗病毒。（張毓翎攝）

(中時 )