【現場直播】開放陸配來台探親？中央流行疫情控制中心召開記者會說明

（林周義攝）

因應大陸新冠肺炎疫情延燒，為了減少防疫人員移動風險，防疫再度升溫，中央指揮中心原本今天下午宣布，已經在台停留的大陸人，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。若是陸配及其子女，則准予入境，但須居家檢疫14天。但受到不少網友質疑，陸配子女成為防疫漏洞，陸委會急轉彎，改規定，未成年且無人照顧的陸配子女才能回台。

陸委會主委陳明通表示，原本宣布的管制措施因為用詞不清，絕對不是外面所說開放陸配親人來探親，起心動念，且是來自一個故事。

陳明通說，國人在大陸不管是經商，娶大陸配偶，生了小明，一段日子後舉家到台灣，小明因為在台灣沒有戶籍，爸爸雖然是中華民國國民，但是在大陸出生，跟著父母到台灣後，是以專案長期居留，長期探親方式生活，在台灣上小學、拿健保，已經很久一段時間。過年跟著媽媽回娘家，到大陸看阿公阿嬤，因為沒有中華民國身份，無法回到台灣，小明已經在台灣唸書很久，卻因為防疫措施無法回來。

陳明通說，因為防疫需要禁止大陸人入境，導致小明「回不來」，因為陳情了一個禮拜，政策上對於本來就在台灣生活的小孩，因為過年回不來，是基於人道考量讓他回來。

因為社會各方面意見，加上現在防疫重於一切。政策調整，如果未成年、大陸沒有親人可以照顧，這時就必須專案提出申請。專案審查，即予准駁。

(中時電子報)