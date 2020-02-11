現代越來越多的文明病感染年齡不斷下修，除了生活作息以外，更重要的因素是不良的飲食習慣，讓年紀更輕的人遭殃。一名國二女學生，洗澡時觸碰左胸驚覺有硬塊出現，令母親相當緊張，急忙求診中國醫藥大學新竹附設醫院醫師古君平，透過超音波檢查發現左胸下側的確有不規則硬塊。為大於2公分的橢圓形纖維腺瘤，經評估後，進行開刀治療。

據《Ettoday》記者採訪，古君平醫師表示，一般來說乳房纖維腺瘤好發於20至30歲女性，這次卻發生在年僅14歲的國二女生上，實為少見。這年齡層的下降，可能和「飲食習慣」和「環境」相關，越早期接觸油炸食物，女性荷爾蒙就會表現越旺盛，最好少吃炸物，例如雞排、鹽酥雞等等，以避免刺激到乳房生成纖維腺瘤。

案例中的國二女生，經古君平醫師評估後，考量學生尚年輕，2公分大的纖維腺瘤未來恐成為惡性腫瘤，決定開刀進行「乳房腫瘤摘除手術」，早日排除風險。古君平表示，開刀並不會影響外觀及未來發育，只要定時做超音波追蹤即可。

古君平醫師呼籲，父母可提醒正值青春期時兒女在經期1～2週後自我觸診檢查，若胸部摸到圓圓、鼓鼓的、移動式的硬塊，要盡快就醫。95％乳房纖維瘤是良性的，如超音波發現有不規則影像，建議即早做切片確定診斷。

古君平醫師呼籲，95％乳房纖維瘤是良性的，如超音波發現有不規則影像，建議即早做切片確定診斷。（摘自中國醫藥大學新竹附設醫院臉書）

(中時電子報)