深媒體人趙少康表示，台灣疫情能夠控制是因為「蔡英文運氣好！」不過閣揆蘇貞昌在臉書說，全民上下拚防疫，絕對不是靠運氣！

新冠狀病毒肺炎全球延燒，身為第一爆發地的大陸最為嚴重，而台灣位置距離大陸僅一海之隔，疫情卻受到嚴密控制，對此，資深媒體人趙少康表示，台灣疫情能夠控制是因為「蔡英文運氣好！」

趙少康在政論節目上表示，蔡英文一直以來「運氣都很好」！前年選舉選得這麼爛，卻因為習近平說了一國兩制、香港爆發反送中，使得她在今年年初可以大勝；而這次疫情也是因為「剛好」與大陸交惡，使得陸客團停止來台，對於防疫相當有幫助，所以因此疫情才相對可以受到控制。

行政院長蘇貞昌今（11）日在臉書指出，防疫團隊在不同崗位上積極努力，口罩工廠員工、國軍同袍、郵差、藥師、藥生、醫事人員團結一心，才是台灣面對險峻疫情最重要的武器。還有無數無名英雄在電腦前兩天不闔眼，修改全國電腦資料庫並完成測試，讓台灣順利推動口罩實名販售、大家還可以上網看地圖查藥房存貨。

蘇貞昌表示，全民上下拚防疫，絕對不是靠運氣！

(中時電子報)