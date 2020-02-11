晶圓代工龍頭台積電（2330）受惠5G與HPC（高效能運算）晶圓代工強勁需求，元月營收優於預期，年增逾3成，與其合作密切的精材（3374）同步繳驚豔佳績，年增近1.2倍，激勵股價11日強勢漲停，兩大將帶動相關供應鏈、概念股行情齊歡，包括世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等在內共16檔漲幅在1％以上。

台積電元月營收1,036.83億元，大幅年增32.8％，未受新冠肺炎爆發與工作天數減少等影響，表現優於市場預期，且其短期訂單能見度未見鬆動，即使市場普遍預期首季大陸內需恐受波及、也對手機晶片出貨保守看待，但晶片大廠對台積電的7奈米製程產能依舊需求殷切；台積電11日召開董事會，通過去年第四季將發每股現金股利2.5元。

而與台積電合作密切的封測廠精材，1月營收表現同樣令市場驚豔，達4.73億元，大幅年增近1.2倍，激勵股價11日衝上漲停。在兩大績優生領軍下，包括世芯-KY、聯發科、日月光投控、光罩、帆宣、創意、欣銓、致茂、家登、漢唐、宜特、弘塑、京鼎、閎康等台積電概念股，全面收紅，漲幅1.07％以上。

宏遠投顧研究部副總陳國清表示，近期大盤短線走的是跌深反彈格局，隨市場悲觀情緒淡化，買盤回頭關注遭錯殺股，而權值指標股台積電挾營收表現優於預期股價上漲，帶動相關概念股跟漲，包括晶圓材料、半導體設備、IC設計等，惟因先前短線低點已過，股價位處高檔，雖然短期仍有上漲空間，但建議操作上以區間為主。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，對台股中長期表現仍不看淡，惟短期在市場不確定性相對高的環境下，建議採取逢低承接策略；半導體依舊是可留意之族群，主因大廠持續強化先進製程布局，另一方面在5G、HPC和AI等應用展望樂觀下，都有助帶動產業發展和需求，因此，半導體相關產業仍為投資重點。

(工商 )