玉晶光1月營收逆勢年增1.3倍 18:312020/02/11 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球陷入新冠肺炎災情中，元月營收紛紛告急，但玉晶光（3406）1月合併營收9.81億元，卻逆勢年增130.43％，並創下歷年同期次高，表現僅次於2012年的9.86億元，惟因旺季已過，元月營收無法與下半年的旺季相比擬，正式終結連續六個月營收站穩10億元關卡的表現。 玉晶光受到農曆年長假及淡季影響，元月合併營收跌破10億元關卡，僅餘9.81億元，較上月的11.28億元減少13.04％，但卻較去年同期的42.58億元大幅成長130.43％。 (工商 ) #玉晶光 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶光學廠頭香 玉晶光10日正常復工 09:512020/02/10 財經 《熱門族群》廠區管理符合規定，玉晶光、亞光、佳能齊復工 10:342020/02/10 財經 《盤中解析》大陸復工，台股力爭上游 11:592020/02/10 財經 疫情風暴未除 高價題材股狹幅整理 04:102020/02/11 證券．權證 《業績-光電》玉晶光1月營收年增1.3倍，Q1會比去年同期好 16:312020/02/11 財經 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 疫情讓經濟遭透？ 對沖基金巨頭警告這問題更重要 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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