全球陷入新冠肺炎災情中，元月營收紛紛告急，但玉晶光（3406）1月合併營收9.81億元，卻逆勢年增130.43％，並創下歷年同期次高，表現僅次於2012年的9.86億元，惟因旺季已過，元月營收無法與下半年的旺季相比擬，正式終結連續六個月營收站穩10億元關卡的表現。

玉晶光受到農曆年長假及淡季影響，元月合併營收跌破10億元關卡，僅餘9.81億元，較上月的11.28億元減少13.04％，但卻較去年同期的42.58億元大幅成長130.43％。

(工商 )