台日學生交流互贈禮物，並分享客家文化與食農教育。（龍肚國小提供／林雅惠高雄傳真）

美濃龍肚國小創校滿百年，學校為了迎接校慶，2年前整理校史，發現共經歷了6名日籍校長，校方得知第三任校長六山春英過世後葬在日本奈良，師生一行人趁著寒假跨日「千里尋恩師」，再次勾起這段百年師生情。

緣於一年前，龍肚國小主任黃鴻松透過國史館總督府檔案，搜尋日治時期學校不同階段的所有教職員名錄，再透過戶政事務所協助，找到當時教職員來台及遣返時的住址，經由多人協助下，聯繫上第三任校長六山春英的姪孫六山亮文，並得知六山校長的墓碑位在奈良光永寺。

龍肚國小於是發起了「千里尋恩師 串起百年情」活動，由校長張二文帶隊，師生14人趁寒假赴日本光永寺祭拜六山校長，此行也攜帶數張老照片贈送六山校長家人，讓家屬感動落淚，並拜訪六山春英家鄉的小學，串聯起兩千公里外上個世紀的學校情誼。

六山春英校長的家屬引領師生代表，持香祭拜供奉在光永寺的六山春英靈位，校長張二文代表向六山春英稟告龍肚國小將舉行百年校慶，感謝校長當年對龍肚國小的付出。

張二文表示，兩校學生分享台日客家文化與食農教育，學生們入班學習，傳授日本學生客家粄印DIY，並與班級共餐，體驗日本學童的營養午餐「給食」教育，讓中日學生交流留下美好回憶。

(中時 )