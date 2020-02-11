張理國／台北報導

武漢肺炎台灣疫情未大爆發，名嘴趙少康認為，蔡英文總統政治運氣很好。行政院長蘇貞昌今天在臉書回應，全民上下拚防疫，絕對不是靠運氣。

趙少康認為，兩岸的緊張，中國禁止自由行等因素，讓大陸民眾來台減少，也間接減少防疫難度，是蔡總統政治運氣好，不是政府防疫工作做得多好。

蘇揆說，防疫團隊在不同崗位上積極努力，口罩工廠員工、國軍同袍、郵差、藥師、藥生、醫事人員團結一心，才是台灣面對險峻疫情最重要的武器。還有無數無名英雄在電腦前兩天不闔眼，修改全國電腦資料庫並完成測試，讓台灣順利推動口罩實名販售、大家還可以上網看地圖查藥房存貨。

蘇揆也表示，隨著口罩產量穩定提升，即日起第一線醫護人員能獲得的口罩補給加倍、從大醫院到基層診所都能被分配到更多口罩，需要常跑醫院接受特殊治療的患者、辛苦陪住院病患的家人，都能一起得到照顧，登記領取口罩。

蘇揆並慰勉一線同仁，疫情還沒過，各位的辛苦還要繼續拜託。政府絕對以關心民眾的健康為最優先，讓效果最快展現。

(中時 )