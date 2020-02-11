搶攻情人節商機，華山町餐酒館推出「醉愛在一起」情人節分享餐，每套NT$2,020＋10％，三天前預訂再享85折早鳥優惠，為期一個月的情人節餐飲優惠，讓你天天都是情人節，今年精選燒烤肋眼心、爐烤明蝦、肉桂蘋果戰斧豬等海陸饗宴，從前菜、沙拉、湯品到主餐，美饌佳餚陪您一起度過溫馨浪漫又滿足的饗宴。

清爽的「前菜」以扇貝、干貝與鮭魚卵搭配酸甜可口的檸檬雲朵，以氮氣瓶打造檸檬風味的慕斯，為此道海鮮前菜提升另一個層次，「溫沙拉」以里昂沙拉為雛形，主角換成接地氣的台式鹹豬肉與炙烤過的山豬肉香腸丁搭配自製培根油醋醬，佐以綠捲鬚萵苣、蘿蔓生菜香菜苗與馬鈴薯絲，焦化的五花豬搭配搭配滑嫩溫泉蛋與爽脆生菜，著實清爽又開胃，「湯品」以炸的金黃香酥的廣島牡蠣搭配香濃順口的南瓜濃湯呈現，佐以搭配愛心蝦卵美乃滋麵包，口口香濃滑順你儂我儂。

「主餐」選用份量特大肉質鮮美Q彈的爐烤明蝦，搭配8oz燒烤肋眼心或味增鮭魚兩種組合供消費者選擇，肉質軟嫩且油花分佈均勻的美國8oz肋眼牛，簡單燒烤品嘗的到牛排原始風味，是不容錯過的經典滋味，味增鮭魚則是以清酒與味增醃製鮭魚並靜置一天，先煎後烤佐以檸檬雲朵食用，酸香開胃滋味不在話下，最後以濃郁起士伴隨醇厚牛奶香氣與口感微潤綿密鬆軟的「寶比起士蛋糕」畫下完美。

華山町餐酒館加碼推出超值加價優惠，凡點情人節套餐即可以NT$350加購「肉桂蘋果戰斧豬」，以青蘋果、紅蘋果、君度橙酒、肉桂粉與少許檸檬汁進行焦糖化，炒過的肉桂蘋果經舒肥後，完整保留鮮甜原汁，口感較輕盈並多了些Q彈，是戰斧豬旁相當稱職的綠葉，香煎至外酥內嫩的戰斧豬肉感十足，嗜肉的饕客可以大飽口福。

(中時 )