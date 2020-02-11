男人偷吃不擦嘴，這下gg了！一名女網友日前在房間發現一只陌生的口紅，頓時聯想到男友可能已經做了什麼事...於是上網尋找這只口紅的主人順便提醒「稍晚要報警處理」引起網友熱議。

原po公布口紅與床單照片找人。(翻攝自《Dcard》)

網友在《Dcard》尋人，內容表示，尋找「近期有在交友軟體聊天，2/9~2/10之間跟一個穿著迷彩白底帽T+牛仔破褲的男人，約來公園路的修機王後面的套房，請來認領妳的口紅，畢竟還很新剩那麼多我也不敢用」原po表示不知道這名口紅女主人是有人帶他進來，還是她自己闖進來的...但家裡不是「那男人」的私人砲房，是她用賺來的辛苦錢租下來的地方，原po也打算「稍晚會調閱出入口監視器報警處理的。」

原po透露，其實這不是第一次，她表示「他也跟妳說他跟姐姐一起住呢？他也已經不只一次跟別人這樣說過了...」,不少網友都認為男友才是最大的問題，留言「妳該解決的不是那支口紅吧」、「更應該處理那男人吧⋯」勸原po早點放下「那男人」，也有網友說「誰敢認領啊笑死...」

(中時電子報)