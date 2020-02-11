新冠肺炎疫情持續擴大，疾管署11日下午起，即刻執行所有入境台灣的旅客都須填寫健康聲明卡，由於事發突然，1架剛抵達桃園機場的阿聯酋航空班機首當其衝，機上4百多名旅客在發燒篩檢站前排隊繳交聲明卡，隊伍綿延上百公尺。

由於新制上路後，所有下機準備入境的旅客都要填寫並排隊繳交聲明卡，等同在入境通關前又多了一道手續，旅客簡小姐說，雖然下機後才知道新規定，而且排隊也排了將近1小時，不過「國難當前」，花點時間做好防疫也是應該的，隊伍中甚至有旅客替防疫人員加油打氣，大多數的旅客能體諒防疫把關帶來的不便。

據了解，原本只有來自大陸、香港及澳門的旅客，以及有上述三地旅遊史的旅客，才須在入境台灣前填寫健康聲明卡及居家檢疫通知書，但是隨著疫情不斷升高，因此原本規定擴及所有入境的旅客，不過事發突然，使得航空公司地勤人員一度手忙腳亂，加上疾管署在機場的防疫人員人手不足，一旦在機場尖峰時刻，旅客仍不免大排長龍。

(中時 )