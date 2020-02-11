每人一生最多買二張的保單，中南部較夯。據保險局統計，到去年上半年，小額終老保單共有近44.4萬張有效契約，直轄市中以高雄市投保件數最多，台南市投保率最高；其他縣市則以彰化縣投保件數最高，嘉義縣投保率第一，顯示中南部對保單養老較「買單」。

額終老保單即是保險局要推廣國人壽險保障的半政策性保單，最高保額從30萬元已拉高到50萬元，因為附加費用率低、責任準備金利率較高，同樣的死亡保額，小額終老保單的保費會比一般商業保單便宜許多，也因此保險局規定每人一生最多只能投保二張小額終老保單，合計保額最高就是50萬元。

保險局分析，到去年上半年底小額終老保單有效契約共有44萬3,995件，被保險人為男性者占43.80％，女性被保險人則占56.20％，顯示女性對小額終老保單的需求高於男性，保險局分析可能與國人女性平均壽命高於男性，即女生活得比男生久，晚年要自己想辦法，因此女性會比男性相對重視壽險基本保障。

且若進一步分析要保人（即繳保費、訂保單契約者）與被保險人是同一人有效契約，也就是自己為自己投保小額終老保單，共29萬2,063件，其中男性占39.64％，女性則占60.36％；更能明顯對照出女性更重視壽險保障規劃，許多男性的小額終老保單，可能是媽媽或老婆替其投保。

小額終老被保險人的投保年齡主要集中在60 歲到69歲，其中此年齡層的男性占男性總被保險人數的19.23％，此年齡層被保女性則占女性總被保險人的22.73％，都是各年齡層占比最高，分析應與小額終老保單本來就是設計來滿足高齡者的基本保障需求有關。

若以被保險人區域分布來看，以高雄市的小額終老保單有效契約，男性有23,657件，女性有41,159 件為最多，若以總人口的投保率來看，則以台南市的男性投保小額終老比率為1.80％，女性為2.95％，男女合計投保率2.37％，三者在六都中比率都是最高。

若以非直轄市的全台16縣市來看，則以彰化縣男性投保小額終老保單有10,888件，女性則有18,694件；若以總人口投保率來看，則是嘉義縣最高，男性投保率是2.4％，女性則是4.27％，合計投保率則是3.29％，似乎顯示中南部保戶對小額終老保單，比北部民眾有興趣。

(工商 )