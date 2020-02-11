新型冠狀病毒蔓延全球之際，有科學家在巴西的人造湖「Lake Pampulha」中發現一種從未看過的病毒，目前已將它暫時命名為「雅拉病毒」（Yaravirus brasiliensis）。讓科學家震驚的是，在目前所知的基因排序組合中，幾乎沒有可與其配對識別的，等於發現一個全新的病毒種類。

根據《Science Alert》報導，雅拉病毒在巴西被發現，由約80奈米大小的顆粒所組成，目前公開的8500種基因組幾乎沒有辦法和它配對，甚至只有6個「勉強」跟雅拉病毒有些關聯。而雅拉之名，則是引自巴西神話中水神的名稱命名。

研究人員指出，雅拉病毒帶有大量過去未曾發現的基因，並非用複雜的基因組呈現，但近幾年科學家發現病毒變異，而變異形式也讓大家開始思考病毒如何傳播或作用為何。

目前現有的8500個病毒基因組中，研究人員只找到6個「勉強」跟雅拉病毒有關聯的基因，其餘90%都是從未出現過的，因此被認為是「孤兒基因」，然而研究人員同時也擔心，發現新種類病毒意味著開啟新世界大門，恐怕病毒已存有巨大變異性。

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(中時電子報)