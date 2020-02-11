大陸湖北省武漢市爆發2019新型冠狀病毒肺炎疫情，外媒採訪團隊進駐武漢市8天，直擊武漢市與外界切斷聯繫後，城內天翻地覆的生活樣貌。

人口約1100萬的武漢市在1月23日遭遇空前的封城，以防致命的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）擴散。新型冠狀病毒據信是從武漢的華南海鮮市場傳到人類身上，已在大陸造成1000多人死亡。

法新社採訪團隊是在武漢封城當天進駐，在接下來的一週記錄到民眾遵循防疫措施、武漢人失落絕望的心情，以及當地民眾勇於面對的精神。

● 第一天：全面封城

1月23日凌晨，大陸宣布暫停武漢對外的空中、公路與火車交通。時值農曆年前夕，政府雖突如其來宣布封城，在上午10時封城令生效前甚至大多數人都沒連嘗出城；少數還在街上遊走的當地人，也都還遵守在公共場所戴口罩的新規定。

武漢火車站當天稍晚開始關閉，警察趕離車站內最後一批旅客。一向熙熙攘攘的機場變得空盪無人，就連幾個小時前負責篩檢乘客發燒的官員，也都一一離開。

通往武漢的高速公路跟武漢其他道路一樣，路上都沒有車輛。武漢市跟世界切斷聯繫，民眾擔憂自已遭到感染，將自已關在家中。

● 第2天：除夕夜

本應是熱鬧歡愉的除夕夜，街上店家都關門，整座城市瀰漫著詭異的寧靜，一般隨處可見的公安人員也不見人影；礄口區著名的京漢大道像是被世人遺棄般，一處繁榮商業區內的精品店，也都拉下鐵門。

在武漢南部一棟20層建築的小公寓內，53歲婦人王艷紅（音譯）招待一團外國記者跟他們一起過農曆新年。她的先生準備了各式各樣的豐富菜餚，桌上還擺了一瓶當地釀造的紅酒。

但屋內一點都沒有慶祝氣氛，因為武漢全面封城，他們的25歲兒子回不了家，無法跟他們吃團圓飯。王艷紅感傷地說：「這是他第一次沒有回家過年。」

● 第3天：大年初一 走春變擠藥局

以往大年初一，歸元寺通常都會湧入數十萬人慶祝新年，但今年卻大門深鎖。一名穿著制服的男子告訴法新社：「為了防堵病毒擴散，現在禁止進入。」

城內往年例行的走春，這次變成必須憂心忡忡地衝到藥局，而迎接客人的是全身防護密不透風且戴著雙層口罩的店員，藥局也限制每人只能購買兩盒退燒藥。

鼠年第一天的廣播節目一點也不喜氣，盡是關於防範病毒入侵的訊息，還有呼籲聽眾戴上口罩、播放幫武漢人打氣的rap，激勵他們相信能打敗病毒。

● 第4天：醫院擠爆 遺體數小時無人處理

在法新社採訪團隊造訪的各大醫院，民眾都必須排很長的隊伍才看得到醫生。等待看病的時間實在太漫長，有些人乾脆自己帶椅子來坐。

一名發著燒的30歲男子準備徹夜排隊，希望天亮後可以看到醫生。他說：「我已經跑了各大醫院兩天了，我都沒睡。」

民眾主動找上外國記者，向記者描述他們在其他醫院看到的悲慘景象。一名目擊民眾說：「這看起來就像是恐怖片。」他跟法新社說，有些遺體甚至好幾小時都無人處理。

第5天：武漢當自強

自當天午夜起，當局禁止所有非必要的交通，計程車也被當局徵集。在武漢郊外，前幾天才抵達的數以百計人，已經開始從頭建造兩棟醫院。在一大片泥濘的土地上，起重機與挖土機忙個不停，以趕著在數天內蓋好有1000個床位的方艙醫院。

一名男子說：「我們必須動作快一點，這樣才能擊敗病毒。」他這幾天每天工作9個小時，晚上在工地附近睡覺。

政府指示民眾待在家中，但有些人不顧可能染病的風險，冒險跑出來協助患者。一名林姓男子與其他志工發揮善心，開車運送患者往返醫院。他站著一間診所外頭，等著把一名病人載回家時說：「我們必須主動伸出援手。」

● 第6天：外國醫師展大愛

武漢市封城第5天，外國開始計劃從武漢撤出僑民，但住在武漢8年的法國人芮米（Remy），沒有想要離開的念頭。33歲的芮米帶著藍色口罩說：「現在這裡沒事。」他連家門都沒邁出一步，與一群急著離境的多明尼加學生成鮮明對比。

法國醫師克雷恩（Philippe Klein）也留下來。他說：「（留下）我非逞英雄，有經過深思熟慮，我覺得這是我的工作。」

● 第7天：飯店如鬼城

武漢馬哥孛羅酒店依舊歡迎房客入住，是武漢少數幾家還沒關閉的飯店之一，只不過飯店規定必須戴上口罩、測量體溫，且不能上餐館。

踏進飯店會察覺氣氛很有點詭異，接待處空無一人，飯店內靜悄悄一片，隨處可見的年節裝飾反變得不搭調。

飯店工作人員害怕被傳染，將餐點送到寥寥無幾的客人房間內。每當房客進出飯店，保全就會測量他們的體溫。

第8天：死亡氛圍感染街頭

一名60多歲男子的遺體，僵硬地躺在一家關門的家具店門前，離醫院不遠，臉上還戴著口罩。

穿著防護衣的工作人員採取了萬全措施，才接近遺體。法醫團隊在檢查遺體後脫掉防護衣，接著衛生人員馬上消毒。

工作人員之後將遺體放入黃色手術袋中，以廂型車載走，民眾憂心地在旁看著，有人說：「真的很恐怖。這些天看到太多人死亡了。」

(中時電子報)