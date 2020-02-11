性早熟在男女比例，呈現女孩、男孩10比1。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

第二性徵過早出現會造成外觀改變，也常會引起同年齡孩子嘲笑，對孩童心理發展的影響也令家長憂心。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

剛讀小一、滿6歲的王小妹，從小身高落於正常體位的90到97個百分比，竟出現胸部有硬塊及疼痛感，由家長帶到醫院就診，赫見骨齡已達11歲，經抽血確認是中樞性性早熟且無其他腫瘤等問題，若沒處理，恐將因生長板提早閉合，最終身高不到150公分，經柳菩林治療5年，女孩長到156公分，女性性徵也發育良好。

郭綜合醫院小兒內分泌科主治醫師陳首硯表示，兒童性發育提早，近來年愈來愈普遍，各網路親子論壇常見家長的疑慮與不安，小兒內分泌門診也常有父母焦慮寶貝兒女太早發育。

他提醒，性早熟的孩童，剛開始身高或許會領先同年齡兒童，但因骨骼年齡超前，生長板將提早癒合而縮短成長黃金時間，如沒妥善介入，很容易較一般成人身高來得矮小。此外，第二性徵過早出現會造成外觀改變，也常會引起同年齡孩子嘲笑，對孩童心理發展的影響也令家長憂心。

現今兒童第二性徵出現時間，男生約為9歲至14歲、女生則為8歲至13歲之間。若女生8歲前出現胸部發育甚至初經來潮等性特徵；或男生在9歲前有睪丸變大、陰莖變長、變聲等第二性徵發育者，都稱為性早熟。

他強調，通常因性早熟來到小兒內分泌門診會依發育程度安排進行多項評估，之後依其原因，再將性早熟區分為：中樞型性早熟、週邊型性早熟，雖然大多數中樞性性早熟的致病原因不明，但除了體質因素，現今環境賀爾蒙的影響也不可輕忽，由於環境賀爾蒙大部分以脂溶性居多，炸物或零食攝取仍應盡量避免。

另外，也有研究發現體重過重者，有較高的比例導致骨齡超前及性早熟，建議父母應讓子女維持適度飲食、規律運動並控制體重，以降低提早性發育的可能性。萬一孩童太早出現第二性徵，家長也應盡早帶至小兒內分泌科門診接受詳細評估及治療。

性早熟治療需針對個別情況處理，中樞型性早熟的孩童若未合併骨齡明顯超前，在對未來身高影響不大下，一般只需飲食運動控制，於門診定期追蹤即可，不須藥物治療；但若追蹤期間，骨齡出現比實際年紀進展還快，可在醫師建議下，考慮以每月皮下注射促性腺激素釋放素作用劑進行治療。嚴格來說，此藥物功效只在於延緩骨齡進展，以爭取成長時間，想要有更高的成人身高，飲食運動控制不可少。

(中時 )