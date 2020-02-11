上海古籍出版《觀照》獲「世界最美的書」銅獎 20:482020/02/11 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上海古籍出版社的《觀照》獲「世界最美的書」銅獎。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海古籍出版社的《觀照——棲居的哲學》（潘焰榮設計）獲頒2020年「世界最美的書」銅獎；這也是來自大陸「最美的書」，於「世界最美的書」國際競技場上，自德國萊比錫抱回的第21個獎項。 創於2003年，「最美的書」（原名「中國最美的書」）為上海市新聞出版局主辦的書籍設計年度評選活動。「最美的書」評委會受萊比錫「世界最美的書」主辦機構、德國圖書藝術基金會的委託，評選、推薦當年來自大陸「最美的書」，並送往萊比錫參加隔年「世界最美的書」的評選。 (旺報 ) #最美 #世界 #萊比錫 #評選 #德國 也許您會感興趣 推薦閱讀 被說整形妹！斯亞怒PO「臉部變化史」網：確定有動 10:322020/02/07 星光 《電腦設備》神基半強固筆電S410，獲德國iF設計獎 10:342020/02/07 財經 歐美聯手封殺華為 德國執政黨議員開出這條件 17:412020/02/08 國際 世界夫人全球總決賽 范玉玲獲亞軍及智慧夫人頭銜 09:382020/02/10 社會 第34屆世界夫人國際選美全球總決賽 范玉玲囊括亞軍及智慧夫人殊榮 04:102020/02/11 證券．權證 雙美報捷！1月營收0.75億元 年增152.64％ 08:502020/02/11 財經 德饒舌歌手弄丟相機 大讚台灣：美好的地方！ 10:302020/02/11 社會 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》以戰時狀態究責 武漢副市長等3官員因失職被約談 - 兩岸 若病毒量多＋沒有防護 陸專家：2秒傳染 - 兩岸 2020武漢風暴》2張圖6條線 一眼看懂陸疫情趨勢關鍵時刻 - 兩岸 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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