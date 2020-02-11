上海古籍出版社的《觀照——棲居的哲學》（潘焰榮設計）獲頒2020年「世界最美的書」銅獎；這也是來自大陸「最美的書」，於「世界最美的書」國際競技場上，自德國萊比錫抱回的第21個獎項。

創於2003年，「最美的書」（原名「中國最美的書」）為上海市新聞出版局主辦的書籍設計年度評選活動。「最美的書」評委會受萊比錫「世界最美的書」主辦機構、德國圖書藝術基金會的委託，評選、推薦當年來自大陸「最美的書」，並送往萊比錫參加隔年「世界最美的書」的評選。

(旺報 )